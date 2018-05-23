Шептий рассказал об обновлениях "Единой России"

"Единая Россия" в очередной раз подтвердила курс на обновление, но это связано не с ребрендингом, не со сменой логотипа или названия партии, а с формулированием четких идеологических установок.

Об этом сегодня во время пресс-конференции заявил секретарь cвердловского регионального отделения партии Виктор Шептий, вернувшийся с партконференции "Направление 2026", которая прошла в Москве 21 мая при участии председателя партии Дмитрия Медведева, председателя высшего совета "ЕР" Бориса Грызлова, секретаря генсовета "ЕР" Андрея Турчака, партийных министров правительства РФ (в том числе новых), экспертов.

"Был запрос на обновление партии, его анонсировал Андрей Анатольевич Турчак еще в конце прошлого года на съезде "Единой России", который предшествовал выборам нашего лидера, нашего президента Владимира Владимировича Путина, - напомнил Шептий. - Сразу после окончания избирательной кампании, в которой партия приняла самое активное участие, была организована партийная дискуссия, по всей стране было организовано более 300 площадок, 27 тыс. человек приняло участие, в том числе в Свердловской области - на региональном и муниципальных уровнях".

По словам лидера свердловских "единороссов", уральцы сформулировали и направили предложения по социально-экономическому развитию страны и региона, партийному строительству и вопросам идеологии.

"Меньше всего было предложений по внешнему ребрендингу партии - изменению эмблемы, вопросов, связанных с символикой, наименованием партии и так далее, - пояснил секретарь регионального отделения "ЕР". - Такие предложения практически не звучали, то есть можно констатировать, что этого и не произойдет. Зато был большой запрос от тех, кто смотрит на партию несколько со стороны, что быть в партии, принимать участие в ее работе - это престижно".

Как отметил Шептий, главные новшества "единороссы" озвучат в октябре этого года на своем съезде, когда презентуют новую редакцию партийного устава.

"Будут внесены существенные изменения, они будут носить не поправочный характер, а, как сказал Турчак, это будет новая редакция устава, который не только четко структурируют, но и появится политическая преамбула, где кратко определят идеологию "Единой России", - проанонсировал документ партиец.

Шептий также объяснил, почему партконференция называлась "Направление 2026": в названии мероприятия заложен 2026 год, который "единороссы" определили как некую стратегическую веху. Дело в том, что в 2021 году пройдут выборы в Госдуму, а в 2024-м - президента, и партийцы считают своим долгом, как сказал Шептий, "стать стержнем в становлении нового руководства страны" к 2026-му году.