К ЧМ по футболу в Екатеринбурге установят 19 знаков "Остановка запрещена"

В июне этого года на улицах Екатеринбурга будет установлено 19 знаков "Остановка запрещена" с табличками "Работает эвакуатор". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, делается это в рамках подготовки к проведению игр чемпионата мира по футболу-2018.
Знаки появятся на следующих участках:
- Токарей от Шаумяна до Готвальда
- Металлургов от Заводской до Репина
- Гурзуфская от Токарей до Московская
- Куйбышева от Московской до Шейнкмана
- Посадская от Пальмиро Тольятти до Репина
- Радищева от Гурзуфской до Хохрякова
- Малышева от Московской до 8 Марта
- Попова от Репина до Хохрякова
- Татищева от Заводской до Репина
- проспект Ленина от Репина до 8 Марта
- переулок Пестеревский от Репина до Шейнкмана
- переулок Медиков от Малышева до Попова
- Ключевская от Заводской до Токарей
- Московская от Пальмиро Тольятти до переулка Северный
- ВИЗ-бульвар от Репина до Мельникова
- Кирова от Заводской до Мельникова
- Долорес Ибаррури от улицы Кирова до улицы Мельникова
- Крауля от Заводской до Токарей
- Анри Барбюса от Крылова до Пирогова.
Напомним, чемпионат мира по футболу-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. "Екатеринбург Арена" примет четыре встречи группового этапа: 15 июня Египет - Уругвай, 21-го Франция - Перу, 24-го Япония - Сенегал, а 27-го Мексика - Швеция.