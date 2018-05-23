К ЧМ по футболу в Екатеринбурге установят 19 знаков "Остановка запрещена"

В июне этого года на улицах Екатеринбурга будет установлено 19 знаков "Остановка запрещена" с табличками "Работает эвакуатор". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, делается это в рамках подготовки к проведению игр чемпионата мира по футболу-2018.

Знаки появятся на следующих участках:

- Токарей от Шаумяна до Готвальда

- Металлургов от Заводской до Репина

- Гурзуфская от Токарей до Московская

- Куйбышева от Московской до Шейнкмана

- Посадская от Пальмиро Тольятти до Репина

- Радищева от Гурзуфской до Хохрякова

- Малышева от Московской до 8 Марта

- Попова от Репина до Хохрякова

- Татищева от Заводской до Репина

- проспект Ленина от Репина до 8 Марта

- переулок Пестеревский от Репина до Шейнкмана

- переулок Медиков от Малышева до Попова

- Ключевская от Заводской до Токарей

- Московская от Пальмиро Тольятти до переулка Северный

- ВИЗ-бульвар от Репина до Мельникова

- Кирова от Заводской до Мельникова

- Долорес Ибаррури от улицы Кирова до улицы Мельникова

- Крауля от Заводской до Токарей

- Анри Барбюса от Крылова до Пирогова.

Напомним, чемпионат мира по футболу-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. "Екатеринбург Арена" примет четыре встречи группового этапа: 15 июня Египет - Уругвай, 21-го Франция - Перу, 24-го Япония - Сенегал, а 27-го Мексика - Швеция.