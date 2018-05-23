Встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа может быть отложена

Встреча американского президента Дональда Трампа и верховного руководителя КНДР Ким Чен Ына может быть отложена. Для обмена информацией, полезной для проведения саммита, в Вашингтон прибыл президент Республики Корея Мун Чжэ Ин.

Читайте также: Президент Южной Кореи отправился в США

Как передаёт The Korea Herald, сам Мун довольно оптимистично оценивает возможность предстоящих в Сингапуре переговоров, но Трамп упомянул о том, что встреча с Ким Чен Ыном потребует определённых условий. "Есть определенные условия, которых мы хотим. И, я думаю, что мы их добьёмся. И если мы этого не сделаем, то встречи не будет".

Хозяин Белого Дома также не стал давать комментариев относительно того, имеет ли он прямой контакт с Пхеньяном.

Он упомянул о гарантиях безопасности для Ким Чен Ына и экономической помощи в обмен на полное и проверяемое ядерное разоружение. Американский президент рассказал о готовности Китая, Южной Кореи и Японии помочь экономике КНДР , а также пообещал вложить "очень, очень большие суммы" в экономику страны чучхе.

В то же время Трамп посетовал на некоторое изменение позиции Северной Кореи после встречи Ким Чен Ына с председателем КНР Си Цзиньпином.

Напомним, о готовности провести переговоры в Сингапуре рассказал Госсекретарь США Майк Помпео. Однако США настаивают на том, чтобы КНДР осуществила ядерное разоружение в течение полугода.