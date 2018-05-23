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образование  |  добавить комментарий
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Новости
23.05.2018 10:12 Мск (12:12 Екб)
политика | За рубежом
Встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа может быть отложена
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коллаж, сценарии 2018 года, КНДР, Ким Чен Ын, Дональд Трамп (2017) | Фото: Накануне.RU

Встреча американского президента Дональда Трампа и верховного руководителя КНДР Ким Чен Ына может быть отложена. Для обмена информацией, полезной для проведения саммита, в Вашингтон прибыл президент Республики Корея Мун Чжэ Ин.
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Как передаёт The Korea Herald, сам Мун довольно оптимистично оценивает возможность предстоящих в Сингапуре переговоров, но Трамп упомянул о том, что встреча с Ким Чен Ыном потребует определённых условий. "Есть определенные условия, которых мы хотим. И, я думаю, что мы их добьёмся. И если мы этого не сделаем, то встречи не будет".

Хозяин Белого Дома также не стал давать комментариев относительно того, имеет ли он прямой контакт с Пхеньяном.

Он упомянул о гарантиях безопасности для Ким Чен Ына и экономической помощи в обмен на полное и проверяемое ядерное разоружение. Американский президент рассказал о готовности Китая, Южной Кореи и Японии помочь экономике КНДР , а также пообещал вложить "очень, очень большие суммы" в экономику страны чучхе.

В то же время Трамп посетовал на некоторое изменение позиции Северной Кореи после встречи Ким Чен Ына с председателем КНР Си Цзиньпином.

Напомним, о готовности провести переговоры в Сингапуре рассказал Госсекретарь США Майк Помпео. Однако США настаивают на том, чтобы КНДР осуществила ядерное разоружение в течение полугода.

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23.05.2018 10:12 Мск | информационная служба Накануне.RU
12:12 Екб


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Встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа может быть отложена
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