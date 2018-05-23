В состав Общественной палаты Екатеринбурга может войти директор "Фонда Ройзмана"

Пока еще мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман подписал постановление о включении в Общественную палату города директора "Фонда Ройзмана" Степана Чиганцева. Соответствующий документ опубликовал на своей странице в Facebook сам Чиганцев, передает корреспондент Накануне.RU

Отметим, что в Общественной палате Екатеринбурга освободилось место после того, как Алексея Беззуба лишили полномочий из-за судимости. Суд признал его виновным в том, что он как квартальный не исполнил свои должностные обязанности по организации контроля за безопасной эксплуатацией хоккейного корта, на котором в августе 2016 г. на ребенка упали ворота. Беззуб получил три года лишения свободы условно.

Напомним, что заявление об отставке мэра Евгения Ройзмана дума рассмотрит в пятницу, 25 мая, до этого времени он продолжит исполнять полномочия главы города.