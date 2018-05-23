На Ямале из-за взрыва газа произошел пожар в жилом доме, пострадали двое

В Муравленко (ЯНАО) из-за нарушений правил обращения с газовым баллоном произошел пожар, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МЧС.

Сообщение о пожаре в квартире на первом этаже пятиэтажного дома по улице Новоселов поступило в 22.00 22 мая, огнеборцы были на месте через 2 минуты. В момент их приезда шел дым из третьего этажа.

Через 20 минут огонь был полностью ликвидирован. Повреждено жилище на первом этаже на площади в 40 "квадратов". Пострадали два человека, которые с различными травмами госпитализированы в городскую больницу.

По предварительной информации, причиной трагедии стало нарушение техники безопасности при эксплуатации газового баллона емкостью 0,5 л, который находился в пострадавшей квартире.