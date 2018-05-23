Санируемые ЦБ банки заявили о сомнительных сделках на 239 млрд рублей

Временные администрации санируемых Промсвязьбанка, "ФК Открытие" и Бинбанка подали заявления в правоохранительные органы, в которых говорится о сделках с признаками вывода активов на сумму около 239 млрд рублей. Об этом заявил в Госдуме замглавы Центробанка Василий Поздышев.

Он отметил, что поданные банками заявления "еще предстоит квалифицировать", сообщает РИА Новости.

Поздышев добавил, что банкам, по оценкам собственников, удалось вернуть активов более чем на 400 млрд рублей. При этом в Центробанке оценивают эту цифру не более чем в 100 млрд рублей, передает ТАСС уточнение зампреда ЦБ.

Фонд консолидации, подконтрольный ЦБ, с лета 2017 года занимается санацией "ФК Открытие", Бинбанка и Промсвязьбанка. Бинбанк и "ФК Открытие" после санации планируется объединить.