Челябинские депутаты предлагают увеличить штрафы для нарушителей правил благоустройства

Депутаты Челябинской гордумы выступили за усиление ответственности за нарушения городских правил благоустройства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского парламента.

Областной закон устанавливает штрафы за торговлю в неустановленных местах, разведение костров, сброс и сжигание мусора вне специально отведенных мест. Однако действующие штрафы не оказывают должного воспитательного воздействия на нарушителей.

Председатель Челябинской городской Думы Станислав Мошаров рассказал, что депутаты предлагают установить максимальные размеры штрафов для систематических нарушителей правил благоустройства.

"Если их поймают за руку в течение года за аналогичный проступок, придется заплатить по полной: за торговлю в неустановленных местах гражданам – 10 тысяч, должностным лицам – 20 тысяч и юридическим – 100 тысяч рублей. Повторное в течение года разведение костров обойдется в 5, 50 и 100 тысяч рублей соответственно. Сброс и сжигание мусора где попало будет "стоить" 5, 20 и 100 тысяч рублей для уже упомянутых категорий нарушителей. Суммы серьезные, но, если человек не понял ошибку после первого штрафа, пусть отвечает по максимуму", - подчеркнул он.