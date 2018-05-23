В Перми умерла девочка, едва не утонувшая во время тренировки в бассейне

В больнице Перми умерла 10-летняя девочка, которая едва не погибла во время тренировки в бассейне.

"Она умерла сегодня. После поступления в больницу она находилась в коме. Сколько она пробыла в ней, сказать не могу", - сообщила Накануне.RU пресс-секретарь министерства здравоохранения Пермского края Анастасия Хорошавцева.

Напомним, девочка начала тонуть во время тренировки в бассейне. Спасатели вытащили ребенка из воды и вызвали "скорую помощь". Пострадавшую госпитализировали в реанимацию в бессознательном состоянии.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.