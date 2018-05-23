На Среднем Урале судят рецидивистов, которые в багажнике отвезли мужчину на кладбище "в профилактических целях"

На Среднем Урале завершено расследование уголовного дела двух ранее судимых жителей деревни Ялым Ачитского городского округа. Им вменяется незаконное лишение человека свободы.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, 2 января этого года пьяные злоумышленники применили к ранее незнакомому 38-летнему мужчине физическое насилие и поместили в багажник ВАЗ-21120. После этого подельники вывезли его к местному кладбищу, где нанесли несколько ударов по лицу, пояснив, что сделали это "в профилактических целях". После жертву засунули обратно в багажник и вернулись в деревню, где отпустили.

В этом багажнике "катали" мужчину

"Как установлено в ходе следствия, причиной произошедшего явилось поведение потерпевшего до описанных событий. Оказалось, что ранее мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ударил бутылкой по голове родственницу одного из обвиняемых", - уточнили в СКР.

Сами злоумышленники полностью признались в совершенном преступлении. Сейчас дело передано на рассмотрение в суд.