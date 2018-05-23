В МЧС назвали ошибкой данные о миллиардных доходах главного спасателя Ставрополья

Информация о доходах главы ставропольского управления МЧС в размере 2,6 миллиарда рублей - ошибка, заявили РБК в ведомстве.

"Это техническая ошибка", - сказали в управлении.

В изначальном варианте документа говорилось, что Александр Иваницкий - глава ставропольского управления - за 2017 год заработал почти 2,6 млрд рублей. При этом в 2016 году его доход составил 3,3 млн рублей.

Теперь в документе указано, что доход Иваницкого за 2017 год составил 2 573 216 руб 79 копеек. Доходы его супруги за тот же период, согласно новому документу, составили 910 тысяч рублей.

Источники своих доходов Иваницкий в декларации не указывал. В документе говорилось, что у него нет никакой недвижимости, а задекларирован был лишь мотоцикл Хонда NSA 700.

Кроме того, согласно изначально опубликованной версии документа, вторым по доходам был глава крымского управления Сергей Шахов (34,7 млн рублей). В новой версии говорится, что за год он получил 3 466 133 рублей 90 копеек (его супруга - 927,3 тысяч рублей).

Третий в рейтинге доходов чиновников МЧС, согласно опубликованным данным, в 2017 году - первый заместитель министра Владимир Степанов, чей доход составил 14,8 млн рублей. В 2016 году Степанов был лидером по доходам среди своих коллег по министерству. Тогда он заработал 17,5 млн рублей.