Жители Екатеринбурга выйдут на пикет против закрытия ДК

В Екатеринбурге 24 мая пройдёт пикет в защиту дома культуры в посёлке Исток. Этот ДК хотят закрыть. Пикет уже согласован с региональными властями, сообщил Накануне.RU общественник Евгений Иштуганов.

"Жители Истока намерены заявить о несогласии с планами администрации города: закрыть единственный культурно-досуговый центр посёлка. Жители поселка Исток встревожены перспективами сохранения дома культуры", - сообщается в письме.

В сентябре 2017 г. стало известно, что КДЦ заканчивает свою деятельность, в связи с неудовлетворительным техническим состоянием здания, о чем свидетельствует техническое заключение ЕМУП "БТИ". На сегодняшний день КДЦ "Исток" частично отключен от теплоснабжения и электроснабжения, а из персонала остались только вахтеры.

Напомним также, что в Екатеринбурге вместо ДК "Химмаш" планировали построить жилой комплекс с административными помещениями. Это привело к акциям протеста. Собственником здания является AVS-Group.