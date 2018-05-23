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образование  |  добавить комментарий
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от издателя  |  комментариев: 16


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Жители Екатеринбурга выйдут на пикет против закрытия ДК
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Исток, дом культуры &quot;На Варшавской&quot; (2018) | Фото: facebook.com/Александр Ивачев

В Екатеринбурге 24 мая пройдёт пикет в защиту дома культуры в посёлке Исток. Этот ДК хотят закрыть. Пикет уже согласован с региональными властями, сообщил Накануне.RU общественник Евгений Иштуганов.
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"Жители Истока намерены заявить о несогласии с планами администрации города: закрыть единственный культурно-досуговый центр посёлка. Жители поселка Исток встревожены перспективами сохранения дома культуры", - сообщается в письме.

Исток, дом культуры "На Варшавской"(2018)|Фото: facebook.com/Александр Ивачев

Исток, дом культуры "На Варшавской"(2018)|Фото: facebook.com/Александр Ивачев

Исток, дом культуры "На Варшавской"(2018)|Фото: facebook.com/Александр Ивачев

В сентябре 2017 г. стало известно, что КДЦ заканчивает свою деятельность, в связи с неудовлетворительным техническим состоянием здания, о чем свидетельствует техническое заключение ЕМУП "БТИ". На сегодняшний день КДЦ "Исток" частично отключен от теплоснабжения и электроснабжения, а из персонала остались только вахтеры.

Напомним также, что в Екатеринбурге вместо ДК "Химмаш" планировали построить жилой комплекс с административными помещениями. Это привело к акциям протеста. Собственником здания является AVS-Group.

ДК Химмаш, ул. Грибоедова, 13(2018)|Фото: Накануне.RU

Другие новости по темам: Екатеринбург, поселок Исток, дворец культуры, пикет
23.05.2018 09:40 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
11:40 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 26.04.2018 14:57 Мск
"Доводят до аварийного состояния": в Екатеринбурге ещё один ДК оказался под угрозой сноса








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Жители Екатеринбурга выйдут на пикет против закрытия ДК
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