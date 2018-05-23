На Южном Урале осудили хозяина собак, которые разорвали лицо 9-летнему ребенку

На Южном Урале осудили 36-летнего жителя Копейска, чьи собаки в октябре прошлого года изуродовали ребенка.

Инцидент произошел около одного из домов на улице Некрасова - на 9-летнего мальчика напали питбуль и стаффорд, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Ребенок тогда чудом остался жив и находился в тяжелом состоянии в реанимации.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ, также с осужденного взыскано в качестве компенсации морального вреда 400 тыс. рублей.