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На Южном Урале осудили хозяина собак, которые разорвали лицо 9-летнему ребенку
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бульдог, собака (2016) | Фото:vk.com

На Южном Урале осудили 36-летнего жителя Копейска, чьи собаки в октябре прошлого года изуродовали ребенка.
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Инцидент произошел около одного из домов на улице Некрасова - на 9-летнего мальчика напали питбуль и стаффорд, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Ребенок тогда чудом остался жив и находился в тяжелом состоянии в реанимации.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ, также с осужденного взыскано в качестве компенсации морального вреда 400 тыс. рублей.

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23.05.2018 08:44 Мск | Копейск | Михаил Белокрылов
10:44 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 09.10.2017 12:58 Мск
Под Челябинском по факту нападения собак на 9-летнего мальчика возбуждено уголовное дело

Ранее 06.10.2017 12:49 Мск
Разорвали лицо. Под Челябинском собаки напали на 9-летнего ребенка








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На Южном Урале осудили хозяина собак, которые разорвали лицо 9-летнему ребенку
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