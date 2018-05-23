К ЧМ-2018 в банках возле "Екатеринбург-Арены" откроют дополнительные кассы обмена валют

23 мая в 12 офисах Сбербанка, расположенных в радиусе трех километров от "Екатеринбург – Арены", будут открыты дополнительные кассы обмена валют. Такие изменения связаны с предстоящим Чемпионатом мира по футболу в Екатеринбурге, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского банка Сбербанка..

С 15 по 27 июня восемь подразделений банка перейдут с пятидневной рабочей недели на шестидневную.

Как уточнили в банке, дефицита наличности при этом не возникнет – банк готов к повышенному спросу.

Кроме того, в период проведения в Екатеринбурге матчей футбольного чемпионата мира в пяти из офисов банка будет открыта дополнительная продажа монет из драгоценных металлов.

Председатель Уральского банка Сбербанка Владимир Черкашин пояснил, что инвестиционные и памятные монеты из драгоценных металлов пользуются большим спросом у иностранцев.