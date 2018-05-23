В Перми поданы три иска о подмене детей: одного из близнецов отправили в детский дом

В Перми поданы три иска к городской детской больнице. В них говорится о подмене детей. Сумма претензий – 35 млн руб.

Другие ответчики – министерство финансов РФ, региональные министерство здравоохранения и управление федерального казначейства. Требования аргументированы тем, что работники "Детской городской больницы №13" в 1982 г. перепутали детей, при этом в одной семье родились близнецы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Ленинского райсуда Перми. Подмена обнаружилась лишь в 2015 году, когда подруга одной из близнецов увидела ее сестру, воспитывавшуюся в детском доме.

Сейчас решается вопрос о принятии исков к производству.

Напомним, в крае разворачивается аналогичный скандал, причиной которого стала подмена детей в 1978 г. в Пожвинской больнице. Рождение двух девочек стало "подарком" к международному женскому дню: дети появились на свет 7 марта 1978 г. Всего в тот день родились четыре ребенка. Позже выяснилось, что во время выписки акушеры перепутали двух пермячек, дочерей Риммы Швецовой и Юлии Савельевой. Швецова отметила, что сразу чувствовала подмену, однако решила не придавать этому значения. Когда дочка подросла, стало очевидно, что на родителей она не похожа. В итоге мать и отец пермячки развелись.

В семье же Савельевых на отсутствие сходства с ребенком внимания не обращали. Разговоры о том, что их дочь – вовсе не их, пошли после того, как подобным вопросом задалась Римма Швецова. Ответчиков будет несколько: министерства здравоохранения края и России, федеральное министерство финансов, правительство региона и Пожвинская участковая больница.

Первый иск на сумму в 12 млн руб. подала Римма Швецова, второй – Вероника Швецова, ее не биологическая дочь. Его сумма – 10 млн руб. Третье заявление на сумму в 10 млн руб. подано Юлией Савельевой. Следующее заседание состоится 25 июня.