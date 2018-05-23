Бывшего губернатора Ямала хотят сделать "Почетным гражданином Тюменской области"

Комитет по государственному строительству и местному самоуправлению рассмотрел вопрос о присвоении звания "Почётный гражданин Тюменской области" генеральному директору Тюменской домостроительной компании Николаю Щепелину и бывшему губернатору Ямала, а ныне сенатору Совета Федерации Юрию Неёлову.

Как сообщил Накануне.RU депутат областной думы, член комитета по госстроительству Иван Левченко, обе кандидатуры были одобрены комитетом. Теперь окончательное решение за депутатами областной думы.

Отметим, что лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Тюменской области", выплачивается единовременная денежная премия в размере 100 тыс. руб. на основании заявления не позднее чем через 60 календарных дней после издания постановления о присвоении звания.

Добавим также, что с 2005 по 2017 г. звание "Почетный гражданин Тюменской области" получили 13 человек. Самым первым этой награды был удостоен Сергей Собянин.