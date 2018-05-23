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На Среднем Урале должница отказалась впускать судебных приставов, потому что у нее "не прибрано"
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судебные приставы, рейд, УФССП (2017) | Фото:Накануне.RU

На Среднем Урале женщине, скрывающейся от судебных приставов, назначили арест и оштрафовали.
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Как сообщили Накануне.RU в УФССП по Свердловской области, в отношении 39-летней жительницы города Нижние Серги было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством). При этом мать трудоустраиваться не спешила, по требованию о явке к судебному приставу-исполнителю не являлась и никаких уважительных причин не предоставляла. В итоге было вынесено постановление о принудительном приводе должника.

"Увидев судебных приставов-исполнителей, прибывших по месту жительства для осуществления принудительного привода, должница закрылась в доме, выглядывала в окно, но должностных лиц не пускала, мотивируя это тем, что у нее не прибрано. После убеждения должницы в том, что наказание за уклонение от обязательств по обеспечению своего ребенка неотвратимо, нерадивая мать впустила судебных приставов", - рассказали в ведомстве.

В отношении нее составили административные протоколы. В результате мать-алиментщица получила 10 суток административного ареста и тысячу рублей штрафа.

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23.05.2018 08:25 Мск | Нижние Серги | информационная служба Накануне.RU
10:25 Екб


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На Среднем Урале должница отказалась впускать судебных приставов, потому что у нее "не прибрано"
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