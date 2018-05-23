Попавшая под "уголовку" глава комбината общественного питания из ХМАО уволена из-за утраты доверия

В Радужном по инициативе прокурора уволена глава "Комбината общественного питания". Ранее она стала фигурантом уголовного дела.

В адрес главы города поступило представление, после которого контракт с директором расторгнут из-за утраты доверия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

Напомним, по версии следствия, подозреваемая получила от генерального директора одной из компаний 186 тыс. руб.: в ответ она должна была продвигать интересы предприятия при заключении договоров на поставку еды в муниципальные организации города. Кроме того, как выяснили следователи, она полтора года платила "за квартиру" с расчетного счета предприятия. Сумма ущерба - 150 тыс. руб.