В МВД ответили британским фанатам, пообещавшим устроить "третью мировую" на ЧМ

Российские правоохранители не допустят массовых драк во время чемпионата мира по футболу, нарушителей будут задерживать и депортировать, заявил заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов.

"Английские болельщики нам сейчас заявили, что устроят нам "третью мировую" во время чемпионата мира. Это очень смелое заявление. Того, что было во Франции, когда были массовые драки, в России точно не повторится", - цитирует Зубова РИА Новости.

Ранее таблоид Daily Star сообщил, что британские футбольные фанаты намерены "размазать по стенке" российских болельщиков, устроив им "настоящий ад" и "третью мировую".

"Если люди думают, что это шутка и что мы собираемся играть в футбол, выпивать, курить и разговаривать, то я говорю: этого никогда не произойдет. Это будет как третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая мировая война. Они (русские) реально не понимают, что их ждет", - заявил изданию анонимный представитель группировки Smoggies Elite.

По его словам, в Россию заранее отправятся некоторые представители английских группировок, чтобы собрать информацию, необходимую для защиты простых болельщиков. При этом он отметил, что фанатов не пугают возможные аресты.

Напомним, в Марселе во время чемпионата Европы 2016 года английские фанаты перед матчем с Россией устроили беспорядки. Фанатов пришлось усмирять слезоточивым газом. Затем было объявлено, что буйных болельщиков могут депортировать из Франции.