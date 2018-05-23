В Кургане активисты ОНФ все же добились ремонта улицы Невежина

Члены курганского штаба ОНФ добились ремонта улицы Невежина. На отремонтированном осенью прошлого года участке было выполнено благоустройство для пешеходов - появились тротуары и бордюры. Ранее на их отсутствие общественники обратили внимание муниципальных властей после многочисленных жалоб местных жителей.

До проведения ремонта дорога на улице Невежина в Кургане входила в число лидеров народного голосования на сайте ОНФ "Карта убитых дорог". В сентябре данный участок был отремонтирован, но после завершения работ местные жители обратились в Общероссийский народный фронт с жалобами на отсутствие тротуаров и бордюров. Оперативно решить проблему не удалось из-за погодных условий, и устранение замечаний пришлось отложить на следующий год.

"Подрядчик выполнил не все необходимые работы, и вместо положенных тротуаров мы увидели дорожки, отсыпанные мелким щебнем и отходами от срезки асфальтного покрытия. Пройти по ним после осадков без резиновых сапог было сложно, что вызвало негодование местных жителей. Но ведь ремонт дорог делается не только для автомобилистов, но и для пешеходов. Недопустимо разбивать его на несколько частей и растягивать почти на целый год", – сказал член регионального штаба ОНФ в Курганской области Олег Рубцов.

По данной проблеме активисты ОНФ обратились к городским властям, которые пообещали устранить недочеты в ходе ремонтной компании 2018 года. Общественники взяли ситуацию на контроль. В результате в мае текущего года вдоль всей улицы Невежина были выполнены тротуарные дорожки с асфальтобетонным покрытием и установлены бортовые ограждающие камни.