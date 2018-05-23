В Челябинске дополнили список гостевых маршрутов

Таким образом, в список гостевых маршрутов теперь входит 38 улиц.

Так, в список вошли отрезки улиц Пушкина, Советская, Набережная, Береговая, Коммуны, Маркса, шоссе Металлургов, 50-летия ВЛКСМ, Черкасская, Жукова, Богдана Хмельницкого.

23.05.2018 08:03 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU

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