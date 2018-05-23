В Челябинске дополнили список гостевых маршрутов

В Челябинске список гостевых маршрутов дополнили одиннадцатью новыми пунктами. Соответствующее постановление подписал глава города Евгений Тефтелев, передает корреспондент Накануне.RU.
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Так, в список вошли отрезки улиц Пушкина, Советская, Набережная, Береговая, Коммуны, Маркса, шоссе Металлургов, 50-летия ВЛКСМ, Черкасская, Жукова, Богдана Хмельницкого.
Таким образом, в список гостевых маршрутов теперь входит 38 улиц.