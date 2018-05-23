В Тюмени футбольные ворота придавили школьника

В Тюмени началась проверка обстоятельств травмирования школьника, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления СКР.

22 мая мальчик получил травмы в одном из дворов: на него упали футбольные ворота. По некоторым данным, на этой же спортплощадке год назад пострадал пятилетний ребенок.

Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.