В Кургане 24 мая запретили продавать алкоголь и пиво

В Кургане 24 мая во всех школах официально пройдут "Последние звонки". Чтобы выпускники на радостях не перебрали лишнего, из года в год администрация Кургана в день проведения праздника выносит постановление о запрете продажи алкогольных напитков и пива.

Так будет и в этом году - 24 мая с 8.00 до 23.00 на территории города Кургана будет запрещена продажа алкогольной продукции, сообщили Накануне.RU в администрации Кургана.

В соответствии с документом продажа спиртного в организациях розничной торговли не допускается - запрещено продавать алкогольную продукцию на вынос и на предприятиях общественного питания.

Однако в Кургане есть несколько точек, где пиво продают и в дни таких вот запретов. В основном, это так называемые "наливайки" и магазины разливного пива. Полицейские пообещали, что будут проверять предпринимателей.