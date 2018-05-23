Филиал ЕТТУ привлекут к ответственности за то, что пенсионерку зажало дверьми троллейбуса

В Екатеринбурге филиал Орджоникидзевского троллейбусного депо ЕМУП "Екатеринбургское трамвайно-троллейбусное управление" возместит причиненный моральный вред пенсионерке, которая была зажата дверьми троллейбуса.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, ЕТТУ добровольно приняло такое решение. Также водитель и кондуктор троллейбуса, в котором травмировалась пожилая женщина, привлечены к дисциплинарной ответственности.

Инцидент произошел 20 июля 2017 г.: 71-летняя пассажирка была зажата преждевременно закрывающимися дверьми троллейбуса на остановке "Площадь первой пятилетки". В результате невнимательности водителя и кондуктора троллейбуса пенсионерка получила ушиб правого предплечья. В связи с этим ей пришлось пройти амбулаторное лечение в поликлинике.

Как пояснили в прокуратуре, ответственность возложена на филиал Орджоникидзевского троллейбусного депо ЕМУП "Екатеринбургское трамвайно-троллейбусное управление". По результатам проверки прокуратура внесла представление руководителю филиала с требованием об устранении нарушений.