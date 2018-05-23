Энергетики восстановили электроснабжение в Свердловской области после урагана

Энергетики "МРСК Урала" восстановили электроснабжение в населенных пунктах Свердловской области после штормового ветра, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Аварийно-восстановительные бригады энергокомпании работали до полного восстановления электроснабжения потребителей.

Напомним, что вчера на территории региона вновь ухудшились погодные условия. В результате непогоды, без электроснабжения остались 50 населённых пунктов, расположенных в Сысертском, Невьянском, Ирбитском, Артемовском, Серовском, Кировградском, Краснотурьинском, Веротурском городских округах, а также городском округе Ревда.

Сейчас специалисты энергокомпании продолжают ремонты на линиях электропередачи, но уже без негативных последствий для потребителей, а также отрабатывают точеные заявки жителей региона по сети 0,4 кВ.