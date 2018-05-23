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Новости
23.05.2018 07:47 Мск (09:47 Екб)
общество | В России
Минкультуры предложило ограничить работу Booking.com в России
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Анталья, отель, Adonis Hotel Antalya (2017) | Фото: Tatilbudur

Ростуризм получил письмо Минкультуры с поручением "рассмотреть предложение по запрету деятельности Booking.com на территории Российской Федерации". Об этом РБК сообщили в пресс-службе Ростуризма. Представить свою позицию по этому вопросу ведомство должно до 4 июня 2018 года.
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Ростуризм запросит мнение профильных профессиональных общественных объединений по поводу данного предложения, им будет направлен соответствующий запрос, сообщает РБК.

По данным издания, поручение было дано департаментом туризма и региональной политики Минкультуры.

В апреле запретить Booking.com на волне контрсанкций против США предложил руководитель крупной туроператорской компании по внутреннему и въездному туризму Сергей Войтович.

Он написал открытое письмо в Министерство культуры России "о рассмотрении возможности включения в пакет контрсанкций (ограничительных мер) Booking Holdings (агрегатор гостиничных номеров Booking.com)".

Как пояснил Войтович в беседе с РБК, ввести ограничение предлагается на бронирование через Booking.com только российских гостиниц и только для клиентов, находящихся внутри страны. Ограничение, по его замыслу, не должно распространяться на бронирование вне территории России - российские клиенты Booking.com смогут и дальше бронировать гостиницы в других странах, точно так же как и клиенты в других странах смогут бронировать отели в России.

Сервис Booking.сom фактически занимается в России туроператорской деятельностью (предлагает гостиницы, авиабилеты, трансферы), но юридически не является туроператором и не платит соответствующие взносы, подчеркивает Войтович. По его словам, компания является единственным каналом продаж для многих российских отелей и получает возможность хранить и анализировать данные туристов. ​

Сервис занимает на рынке доминирующее положение - по оценкам Войтовича, на долю Booking.com приходится 60–70% индивидуальных продаж в гостиницах России. При этом Booking.com, не являясь официально туроператором, может не реагировать на контролирующие органы Роспотребнадзора в случае жалоб со стороны потребителей, отметил он.

В 2014 году сообщалось, что в России может появиться свой аналог Booking.com. Предполагалось, что предложения по созданию национальной системы бронирования представят правительству в 2015 году. В Минкомсвязи тогда подтвердили данную информацию, однако заявили, что пока не занимались детальной проработкой поручения.

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23.05.2018 07:47 Мск | информационная служба Накануне.RU
09:47 Екб


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Минкультуры предложило ограничить работу Booking.com в России
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