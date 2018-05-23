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В День защиты детей в центре Екатеринбурга будет нельзя купить спиртное
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(2004) | Фото

1 июня, в День защиты детей, в центре Екатеринбурга запретят продавать алкоголь‍. Как передает корреспондент Накануне.RU, соответствующее постановление подписал глава администрации уральской столицы Александр Якоб.
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Как говорится в документе, торговля спиртным будет запрещена на предприятиях торговли, расположенных в границах проспекта Ленина – улиц Пушкина – Малышева – 8 Марта за два часа до проведения, во время проведения и в течение часа после проведения праздника, который состоится с 10 до 15 часов в Историческом сквере.

Согласно этому же постановлению, в эти часы будет разрешен бесплатный проезд на муниципальном общественном транспорте организованным группам детей – участникам праздника и сопровождающим их педагогам (из расчета один педагог на 10 обучающихся). Уточняется, что проезд будет бесплатным при предъявлении копии приказа образовательной организации.

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23.05.2018 07:53 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
09:53 Екб


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В День защиты детей в центре Екатеринбурга будет нельзя купить спиртное
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