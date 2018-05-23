В Прикамье глава попал под "уголовку" за подделку решения депутатов

Глава Красноясыльского сельского поселения Прикамья попал под "уголовку" за подделку решения местного Совета депутатов.

В марте сотрудники ГИБДД выяснили, что на одной из дорог села Красный Ясыл не работает уличное освещение. Они возбудили административное дело. Как показала проверка, глава поселения, желающий избежать административной ответственности и штрафа, подделал решение совета депутатов: в нем была ложная информация о формировании графика включения и отключения уличного освещения в населенных пунктах Красноясыльского сельского поселения.

Поддельный документ передали ГИБДД, производство было прекращено. Материалы проверки о подделке решения депутатов и его использования были направлены в Следственный комитет, который возбудил уголовное дело о служебном подлоге, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Сейчас проводится расследование.