Зюганов предложил перенести единый день голосования на конец марта

Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов вместе с несколькими однопартийцами внес в Госдуму законопроект о переносе единого дня голосования на конец марта.

Документ предлагает внести поправки в закон об основных гарантиях избирательных прав, а также в закон о выборах депутатов Государственной думы. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, предлагаемый день выборов - третье воскресенье марта - оправдал себя за многие годы. "Такой подход позволит более эффективно организовать проведение выборов, включая регистрацию кандидатов в депутаты, их участие во встречах с избирателями, большинство которых в это время находятся по месту жительства, и предвыборную агитацию",— говорится в записке.

Как предполагается, выборы в Госдуму, в представительные органы власти субъектов РФ, а также в органы местного самоуправления, будут проходить в один день.

В настоящий момент единым днем голосования является второе воскресенье сентября. Эта дата неоднократно критиковалась из-за того, что значительная многие россияне пенсионного возраста в день голосования находятся за городом и не могут проголосовать, пишет газета "Коммерсант".