Помпео: Вашингтон стремится успешно провести встречу Трампа и Ким Чен Ына

Вашингтон приложит все возможные усилия для того, чтобы встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына прошла успешно, заявил глава Госдепартамента США Майк Помпео.

Напомним, лидеры США и КНДР встретятся на саммите в Сингапуре 12 июня.

Как сообщает РБК, Помпео не стал утверждать, что встреча действительно состоится, однако отметил, что Вашингтон по-прежнему намерен провести саммит и приложит все усилия для проведения успешных переговоров глав двух государств.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп уделяет много времени подготовке к встрече с северокорейским лидером, а также проводит много переговоров с главами других стран.

"Кроме того, он проводит регулярные совещания со своей командой, занимающейся вопросами обеспечения национальной безопасности. Они обсуждают это на ежедневной основе", — отметила она.



Встреча Майка Помпео и Ким Чен Ына