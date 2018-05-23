Шувалов возглавит Внешэкономбанк

Бывший первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов станет председателем Внешэкономбанка.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 7 мая и.о. премьер-министра Дмитрий Медведев на встрече с депутатами от партии "Единая Россия" предложил кандидатов в новый состав кабмина. В списке отсутствовала кандидатура Шувалова, а также Аркадия Дворковича, Сергея Приходько, Дмитрия Рогозина, Александра Хлопонина и Юрия Трутнева.

Как сообщает РБК со ссылкой на Reuters и три его источника, российское руководство уже приняло решение о назначении бывшего первого вице-премьера на пост главы ВЭБ. При этом собеседники агентства не смогли уточнить, подписан ли соответствующий документ.

Информацию о назначении Шувалова главой Внешэкономбанка подтвердили также два источника РБК на финансовом рынке, а также один источник, близкий к ВЭБу.

В свою очередь, издание The Bell со ссылкой на чиновника одного из профильных министерств сообщило, что такое предложение чиновник получил на прошлой неделе от Путина.