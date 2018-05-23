Мадуро выслал из Венесуэлы двух дипломатов США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил персонами нон грата двух высокопоставленных американских дипломатов после введения Вашингтоном санкций против Каракаса.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, преемник покойного Уго Чавеса был переизбран президентом латиноамериканской страны, получив около 68% голосов на выборах 20 мая, легитимность которых, однако, не была признана Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп своим указом запретил гражданам и юридическим лицам страны совершать операции с суверенным долгом боливарианской республики "в свете недавних действий режима Мадуро".

Как сообщает РБК со ссылкой на Reuters, венесуэльский лидер потребовал от временного поверенного в делах США Тодда Робинсона и американского генконсула Брайана Наранхо покинуть страну в течение 48 часов.

"Я осуждаю все санкции, наносящие ущерб Венесуэле", — заявил Мадуро, отметив, что иметь уважительные отношения с Вашингтоном "кажется невозможным".