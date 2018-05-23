Мадуро выслал из Венесуэлы двух дипломатов США

в этот день
23.05.18
07:22
В Екб.09:22
Отставка Ройзмана может использоваться для влияния на губернатора
Умерла жительница Апатитов, пожаловавшаяся Путину на проблемы в здравоохранении
Разделение Минобрнауки требует "упразднения" ЕГЭ
Главное
Кудрину при назначении в Счетную палату припомнили Стабфонд и вывод капиталов за рубеж

Тема дня
Пекину удалось превратить торговую войну с США во взаимовыгодную сделку Китай и США с конца марта балансировали на грани торговой войны. Однако визит министра финансов Соединённых Штатов Стивена Мнучина в Китай не принёс ощутимых результатов. Война откладывается. Почему это стало возможным?
22.05.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Говорить о войне и продолжать кормить врага Практически сразу после того, как Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ, прозвучало заявление о безальтернативности пути "сохранения" наших ресурсов через покупку ценных бумаг США. В выборном марте Россия уже увеличила объем вложений в американский госдолг до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд.
18.05.2018
от издателя  |  комментариев: 16


"Программы Васильевой не будут работать, пока Рособрнадзор отвечает за ЕГЭ" К каким последствиям для среднего образования приведет главенство Рособрнадзора над Министерством просвещения и Министерством науки и высшего образования и что может исправить ситуацию, в интервью Накануне.RU рассказал профессор, доктор физико-математических наук Александр Иванов.
22.05.2018
образование ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Госдума отказалась делить нефтегазовые доходы с населением
Порошенко назвал "Северный поток-2" трагической исторической ошибкой для Европы
В центре Челябинска водитель БМВ устроил крупное ДТП, есть погибший
Электрички, пирожки… Собянин спрятался от жительницы Сергиева Посада
"Не к этому министру должны быть претензии". Депутат Госдумы с сожалением воспринял отставку главы МЧС Владимира Пучкова
Глава Кузбасса рассказал о причинах роста цен на бензин в регионе
Путин прокомментировал выздоровление Скрипаля
Грудинину придется возвращать в "Совхоз" землю на миллиард рублей. Апелляция отклонила его жалобу
Голосование
Как Вы оцениваете назначение Медведева премьер-министром на новый срок?

Положительно

Нейтрально

Отрицательно


Результаты 1163



Новости
23.05.2018 05:08 Мск (07:08 Екб)
политика | За рубежом
Мадуро выслал из Венесуэлы двух дипломатов США
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

посольство США в Каракасе, Венесуэла (2018) | Фото: acn.com.ve

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил персонами нон грата двух высокопоставленных американских дипломатов после введения Вашингтоном санкций против Каракаса.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, преемник покойного Уго Чавеса был переизбран президентом латиноамериканской страны, получив около 68% голосов на выборах 20 мая, легитимность которых, однако, не была признана Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп своим указом запретил гражданам и юридическим лицам страны совершать операции с суверенным долгом боливарианской республики "в свете недавних действий режима Мадуро".

Как сообщает РБК со ссылкой на Reuters, венесуэльский лидер потребовал от временного поверенного в делах США Тодда Робинсона и американского генконсула Брайана Наранхо покинуть страну в течение 48 часов.

"Я осуждаю все санкции, наносящие ущерб Венесуэле", — заявил Мадуро, отметив, что иметь уважительные отношения с Вашингтоном "кажется невозможным".

Николас Мадуро(2013)|Фото:ria.ru

Другие новости по темам: Николас Мадуро, Венесуэла, США, санкции, выборы
23.05.2018 05:08 Мск | Венесуэла | информационная служба Накануне.RU
07:08 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 22.05.2018 02:18 Мск
Трамп запретил в США операции с госдолгом Венесуэлы

Ранее 21.05.2018 08:59 Мск
Мадуро побеждает на президентских выборах в Венесуэле








Добавить комментарий:

Мадуро выслал из Венесуэлы двух дипломатов США
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+