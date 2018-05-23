Директор тюменского "Стенстрой" уклонился от налогов на 75 млн рублей

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела, фигурантом которого стал директор компании "Стенстрой".

Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, обвиняемый представил в налоговый орган декларации, в которых указал ложные сведения, в связи с чем уклонился от перечисления в бюджет НДС организации за 2013-2014 годы на 75 млн руб.

С целью возмещения причиненного ущерба по ходатайству следствия судом наложен арест на имущество компании.

Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд для рассмотрения по существу.