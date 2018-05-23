7 тысяч жителей Свердловской области остаются без света

В Свердловской области продолжается ликвидация последствий непогоды.

Как сообщили Накануне.RU в "МРСК Урала", без электроснабжения остаются около 7 тыс. человек, запитанных от энергооборудования филиала "Свердловэнерго". Всего свет отсутствует в 40 небольших населенных пунктах.

Ремонтные работы продолжаются. На поврежденных объектах трудятся 39 аварийно-восстановительных бригад из 107 человек и 35 единиц спецтехники.

Напомним, ранее специалистам удалось вернуть свет в дома порядка 10 тыс. человек. Завершены восстановительные работы на юге, севере и востоке региона.