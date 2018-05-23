В Киеве признали, что Крыму лучше живется в составе РФ

Власти России способствуют реальному улучшению жизни в Крыму.

Как сообщил экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко, строительство Керченского моста значительно повысит благосостояние жителей Крыма. Бывший министр отмечает, российские власти сознательно вкладывали в этот проект значительные средства.

"Я верю делам, я не верю эмоциям, крикам: "Мы осуждаем Крымский мост, он развалится!"", — сказал экс-глава украинского Минтранса.

Он подчеркнул, что сегодня в Крыму ведутся значительные работы по развитию инфраструктуры и улучшению уровня жизни населения. "Аэропорт фантастический — до 200 тяжелых самолетов в день на прием и вылет, дороги лучше. То есть делают то, что должны были делать мы", — отметил Червоненко, сообщает РИА "Новости".

Напомним, открытие Крымского моста состоялась 15 мая. В мероприятии принял участие президент Владимир Путин.