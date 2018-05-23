Жителей Сочи оставили без радио и ТВ ради ЧМ-2018

В Сочи ограничили трансляцию телеканалов и радиостанций.
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Краснодарский радиотелевизионный передающий центр до 31 мая будет заниматься световым оформлением телебашни к чемпионату мира по футболу. Гирлянды должны будут создать праздничные образы в период проведения в Сочи матчей чемпионата мира по футболу.
В предстоящие дни с 9 до 18 часов не будет вещания телеканалов и радиостанций. В выходные дни ограничение действовать не будет.
Светодиодные гирлянды устанавливают на всю высоту телевышки - 180 м. При этом гирлянды смогут передавать любые образы. Не исключено, что с их помощью будут транслировать матчи ЧМ-2018, сообщает "Интерфакс".