Трамп: Отношение Ким Чен Ына к переговорам с США изменилось

Американский президент Дональд Трамп заявил, что отношение северокорейского лидера Ким Чен Ына к переговорам с Вашингтоном изменилось.

Как считает глава Белого дома, это произошло после его второго визита в Китай и переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином. "Я немного расстроен, потому что когда Ким Чен Ын встречался с президентом Си в Китае второй раз, я думаю, что было небольшое изменение в отношении Ким Чен Ына (к переговорам с США – прим. ред.). Мне это не нравится… И я надеюсь, что это не так", — сказал Трамп.

При этом президент США назвал Си Цзиньпина "игроком в покер мирового уровня", сообщает РИА "Новости".

Ранее появилось опровержение сообщений о том, что Трамп может отказаться от встречи с верховным руководителем КНДР.