Госдума одобрила в первом чтении законопроект об увеличении финансирования партий

Законопроект об увеличении финансирования партий одобрен Госдумой в первом чтении.

Согласно документу, "стоимость" голоса избирателя на выборах президента РФ увеличивается с 20 до 152 руб. при финансировании партий.

Поправки в закон "О политических партиях" внес в Госдуму Владимир Жириновский, позднее его поддержали другие лидеры фракций — Сергей Неверов ("Единая Россия"), Геннадий Зюганов (КПРФ), Сергей Миронов ("Справедливая Россия").

Как говорится в пояснительной записке к документу, законопроект направлен на последовательное увеличение единовременного финансирования политических партий, участвовавших в президентских выборах. Госфинансирование будет выделено только тем партиям, чей кандидат в президенты получил не менее 3% голосов, сообщает "Коммерсант".