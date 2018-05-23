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Новости
23.05.2018 00:12 Мск (02:12 Екб)
экономика
Правительство может снизить акцизы на бензин и дизтопливо
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(2005) | Фото: grani.ru

Правительство РФ готово снизить акцизы на автомобильный бензин и дизельное топливо.
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По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по энергетике Сергея Есякова, акцизы на бензин уменьшатся на 3 тыс. руб. за тонну, а на дизтопливо снизятся на 2 тыс. руб.

По словам депутата, с начала 2018 года цены на бензин выросли на 4,7%, на дизельное топливо — на 9%, что выше темпов инфляции. По словам Есякова, рост цен на топливо вызван повышением акцизов, ростом цен на нефть и укреплением рубля.

Есяков отметил, что правительство практически всю неделю занималось проблемой цен на топливо, сообщает РИА "Новости".

Как ранее сообщало Накануне.RU, Минфин выступил против идеи Федеральной антимонопольной службы (ФАС) ввести "плавающие акцизы" на топливо.

Как сообщало Накануне.RU, топливные цены на внутреннем рынке начали повышаться с конца марта. Активная фаза наступила в мае, когда еженедельно АЗС повышали стоимость литра бензина и дизитоплива на 1%.

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02:12 Екб


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Правительство может снизить акцизы на бензин и дизтопливо
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