Пожарные пять часов тушили огонь в поселке под Серовом

Пожарные ликвидировали открытое горение в поселке Красный Яр - пять часов понадобилось огнеборцам для того, чтобы справиться с огнем.

Сейчас пожарные производят проливку и разбор сгоревших конструкций, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Тушение пожара осложнялось сильным ветром, который способствовал распространению огня во все направления - все усилия пожарных были направлены на локализацию огня и защиту рядом стоящих строений, распространение огня удалось остановить на площади 400 кв.м. Пожарным удалось защитить от огня десятки строений.

В результате пожара огнем повреждены 8 строений, из которых 2 жилых дома и 6 нежилых строений.