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Говорить о войне и продолжать кормить врага Практически сразу после того, как Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ, прозвучало заявление о безальтернативности пути "сохранения" наших ресурсов через покупку ценных бумаг США. В выборном марте Россия уже увеличила объем вложений в американский госдолг до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд.
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Новости
22.05.2018 21:25 Мск (23:25 Екб)
политика
Порошенко пригрозил применить Javelin
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Javeline, противотанковый комплекс (2018) | Фото: reukraine.blogspot.com

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что ВСУ применят американские противотанковые ракетные комплексы Javelin в случае наступления "российских войск". Об этом он сказал во время первых в стране испытательных пусков из комплексов Javelin, о чем свидетельствует видео, размещенное на его странице в Facebook.
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"Наконец этот день настал... Я уверен в том, что на сегодняшний день боевые возможности ВСУ, подразделений, ракетных войск и артиллерии значительно возросли. Конечно, это оборонительное оружие, и будет применено оно лишь тогда, когда мы будем иметь наступление Российской Федерации на позиции украинских войск", - сказал олигарх.

Однако так как армию ДНР и ЛНР Порошенко считает "российскими войсками", то его заявление может иметь разный смысл. Он снова поблагодарил администрацию американского президента Дональда Трампа за решение о продаже Украине противотанковых комплексов.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 30 апреля Госдеп США заявил о поставках Javelin Украине. Правда, замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что США запретили использовать Javelin в Донбассе.

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22.05.2018 21:25 Мск | Евгений Чернышёв
23:25 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 07.05.2018 06:23 Мск
На Украине не исключили отмены ограничения на использование Javelin в Донбассе

Ранее 06.05.2018 17:12 Мск
Киев: США запретили использовать Javelin в Донбассе








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Порошенко пригрозил применить Javelin
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