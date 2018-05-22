Порошенко пригрозил применить Javelin

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что ВСУ применят американские противотанковые ракетные комплексы Javelin в случае наступления "российских войск". Об этом он сказал во время первых в стране испытательных пусков из комплексов Javelin, о чем свидетельствует видео, размещенное на его странице в Facebook.

"Наконец этот день настал... Я уверен в том, что на сегодняшний день боевые возможности ВСУ, подразделений, ракетных войск и артиллерии значительно возросли. Конечно, это оборонительное оружие, и будет применено оно лишь тогда, когда мы будем иметь наступление Российской Федерации на позиции украинских войск", - сказал олигарх.

Однако так как армию ДНР и ЛНР Порошенко считает "российскими войсками", то его заявление может иметь разный смысл. Он снова поблагодарил администрацию американского президента Дональда Трампа за решение о продаже Украине противотанковых комплексов.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 30 апреля Госдеп США заявил о поставках Javelin Украине. Правда, замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что США запретили использовать Javelin в Донбассе.