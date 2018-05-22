Автобус в Дебальцево взорвался из-за гранаты в рюкзаке одного из школьников

Взрыв рейсового автобуса №1 в Дебальцево, который произошел на улице Курчатова, случился из-за детонации боевой гранаты, находившейся в рюкзаке подростка, такую информацию сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, пишет "Русская весна".
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В результате взрыва 14-летний подросток погиб на месте, еще трое подростков 15-16 лет получили минно-взрывные травмы.
Как ранее сообщало Накануне.RU, взрыв произошел около 16.00 22 мая.