Автобус в Дебальцево взорвался из-за гранаты в рюкзаке одного из школьников

Взрыв рейсового автобуса №1 в Дебальцево, который произошел на улице Курчатова, случился из-за детонации боевой гранаты, находившейся в рюкзаке подростка, такую информацию сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, пишет "Русская весна". Читайте также: В Дебальцево взорван автобус В результате взрыва 14-летний подросток погиб на месте, еще трое подростков 15-16 лет получили минно-взрывные травмы. Как ранее сообщало Накануне.RU, взрыв произошел около 16.00 22 мая.

22.05.2018 21:12 Мск | Донецк | Михаил Белокрылов

23:12 Екб





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Автобус в Дебальцево взорвался из-за гранаты в рюкзаке одного из школьников