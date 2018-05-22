Умерла жительница Апатитов, пожаловавшаяся Путину на проблемы в здравоохранении

В одной из столичных клиник скончалась 25-летняя жительница Апатит Дарья Старикова, которая в прошлом году пожаловалась президенту России Владимиру Путину на проблемы в сфере здравоохранения Мурманской области, об этом пишет РИА "Новости".

"Девушка скончалась от рака. У нее была неизлечимая стадия", - говорится в сообщении клиники.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 15 июня прошлого года Старикова обратилась на "прямую линию" с главой государства, у нее диагностировали рак четвёртой стадии. Девушка рассказала, что время для её лечения было упущено из-за неверно поставленного диагноза, и в целом о состоянии здравоохранения в регионе. Дарья озвучила, что в Апатитах "не хватает специалистов, которые могут ставить диагнозы, закрыли роддом, хирургическое отделение, кардиологию, осталось одно приёмное отделение, "скорая помощь" не успевает довезти людей". По её словам, "всё перевезли в Кировск, соседний город", и жителям приходится ездить за помощью туда или даже в Мурманск.

Владимир Путин лично контролировал ситуацию с лечением онкобольной девушки.