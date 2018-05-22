"Юрий Долгорукий" успешно выполнил залпы в Белом море четырьмя ракетами "Булава" 

Подводный крейсер Северного флота "Юрий Долгорукий" успешно выполнил залповую стрельбу в Белом море четырьмя ракетами "Булава".



Пуск ракет прошел в рамках плановых мероприятий боевой подготовки из назначенного района в акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Северного флота.

Стрельба была выполнена из подводного положения. Задачи пуска выполнены. Подтверждены тактико-технические характеристики и надежность ракетного подводного крейсера стратегического назначения и корабельного ракетного комплекса.

Залповая стрельба таким количеством ракет на подводных крейсерах данного проекта выполнялась впервые. В ходе подготовки к ракетной стрельбе и в процессе её выполнения экипаж подводного крейсера продемонстрировал высокий профессионализм и военно-морскую выучку.