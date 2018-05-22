На Среднем Урале бушует шторм: без света остались несколько тысяч человек

На Среднем Урале в результате урагана без света остались несколько тысяч человек - по состоянию на 21.00 22 мая энергетики возобновили электроснабжение 10 тыс. потребителей, однако без электроэнергии остаются еще около 5 тыс. человек.

Сейчас полностью устранены аварийные отключения в сетях 6-10 кВ в Верхнепышминском и Полевском городских округах, сообщили Накануне.RU в "Облкоммунэнерго".

В данный момент на ликвидации технологических нарушений на объектах электросетевого комплекса, вызванных ураганным ветром, работают 19 аварийно-восстановительных бригад и 25 единиц спецтехники - работы ведутся в поселке Пышма, Кушвинском, Пелымском, Первоуральском городских округах и Алапаевском МО.

В режим повышенной готовности переведены все 35 территориальных подразделений предприятия. На территории Свердловской области продолжает действовать штормовое предупреждение.