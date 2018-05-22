Госдума приняла "антикоррупционный пакет" поправок: доходы чиновников будут контролировать даже после увольнения

Сегодня Госдума приняла в первом чтении три законопроекта по совершенствованию антикоррупционного законодательства. С коррупционеров смогут взыскивать денежную сумму, эквивалентную стоимости имущества, если обращение этого имущества в доход государства невозможно, а доходы и расходы должностных лиц прокуратура сможет контролировать и после их увольнения со службы, передает корреспондент Накануне.RU.

Пакет поправок по совершенствованию антикоррупционного законодательства внес президент. Согласно законопроекту, руководители государственных корпораций и государственных внебюджетных фондов будут наделены правом получать справки по счетам физических и юридических лиц для проверки достоверности сведений о доходах и расходах для противодействия коррупционным нарушениям.

Если возвращение незаконно приобретенного имущества невозможно (по причине порчи или продажи), с коррупционера смогут взыскать денежную сумму, эквивалентную стоимости такого имущества.

Еще одно изменение предусматривает возможность осуществления контроля за расходами лиц, уволенных с должностей, замещение которых предполагает обязательное декларирование доходов и расходов.

Как указал председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, "законопроект устраняет пробелы и вопросы, которые появились в процессе фактического применения уже действующего антикоррупционного законодательства". В частности, дополнения дадут возможность эффективнее применять положения антикоррупционного законодательства об обращении в доход государства незаконно нажитого коррумпированным чиновником имущества. "Это могут быть земельные участки и объекты недвижимости, транспортные средства, ценные бумаги, акции, доли, паи и так далее", — подчеркнул Василий Пискарев.

Депутаты одобрили изменения в Кодекс об административных нарушениях, которые освобождают юридических лиц от ответственности при содействии в раскрытии преступления, а также – в Трудовой кодекс РФ, устанавливающие единый срок давности – три года - для применения взысканий за коррупционные правонарушения.

Фракция КПРФ не согласилась с поправками в КоАП.

"В пояснительной записке нет обоснования, почему вводится это правило, достаточно было бы смягчить наказание. Не можем согласиться с изменениями, которые касаются ареста имущества юрлица. Оговорка насчет того, что законопроект предусматривает, что аресту не подлежат денежные средства на счетах в банках, допускается только в случае юрлица, она позволит выплату работникам юрлица. Но нам не к чему заботиться о каких-то отдельных лицах этого коллектива, потому что мы коллектив признаем криминальным, и он должен нести административную ответственность. Ждем от президента более решительных мер", - заявил депутат от КПРФ Юрий Синельщиков.

Олег Нилов напомнил об опыте Китайской Народной Республики по борьбе с коррупцией: там, по его словам, не дожидаются перевоспитания коррупционеров. Фракция "Справедливая Россия" считает, что коррупционным чиновникам надо пожизненно запретить работу в органах госвласти и госкорпорациях.