Исследование: 49% россиян стали хуже оценивать уровень жизни, а 56% "требуют перемен" в стране

В Москве специалисты Федерального научного социологического центра РАН презентовали доклад о состоянии российского общества после прошедших президентских выборов. В исследовании дана оценка социально-психологическому состоянию общества, уровню их потребности в переменах, а также отражена динамика отношения россиян к положению дел в различных отраслях. Согласно опросу, проведенному в апреле 2018 года, впервые за долгие годы наблюдается позитивный тренд с точки зрения психоэмоционального состояния граждан страны, тем не менее 49% россиян стали хуже оценивать уровень жизни населения. Подробности - в материале Накануне.RU.

В докладе представлены результаты восьмой волны мониторинга общественных настроений, проводимого Институтом РАН.

Как отметил директор ФНИСЦ РАН Михаил Горшков, по итогам апрельского опроса социально-психологическое состояние общества "оказалось не просто связано с трендом позитивного развития, но с трендом, который мы не ожидали получить с точки зрения развития динамики". Так, 60% граждан РФ оценили личное социально-психологическое состояние, как позитивное, а 40% - как негативное.

"Впервые за годы первого десятилетия, последующие годы, впервые после лет кризисного периода, доля населения, которая испытывает позитивные психоэмоциональные состояния не просто выровнялась, но и с разрывом в 20 пунктов опережает ту долю населения, которая испытывают негативное состояние, подавленность, раздраженность...", - прокомментировал эксперт.

По его словам, обычно различия между этими группами граждан определяется в 5-7 пунктов, здесь же произошел резкий разрыв в 20 пунктов. Социологи подчеркивают, что на эти данные повлиял целый ряд факторов. Не исключают они, что и результаты выборной кампании "серьезно поддержали психологическое состояние людей", которые связывали свои ожидания с ними.

Рост позитивного самочувствия россиян сказался в целом на оценке ситуации в стране, продолжил Горшков. Так, с момента "наиболее острой и неприятной с точки зрения снижения уровня жизни" кризисной точки в марте 2016 года снизилась доля россиян, оценивающих ситуацию в России "в напряженно кризисных тонах", - с 65% до 46%, что очень близко к значениям докризисного уровня в 43% в 2013 году. Несмотря на то, что ситуацию в стране считает напряженной еще значительная доля россиян, эксперты рады сближению этих оценок.

"Но в обществе сохраняется постоянная доля людей, которая и в условиях подъема, и в условиях резкого спада постоянно остается с катастрофическим сознанием, самоощущением в стране", - добавил Горшков.

На фоне зафиксированных в апреле текущего года позитивных сдвигов в самочувствии жителей РФ, 56% россиян все же отмечают, что страна нуждается в существенных переменах. "Рациональное все-таки "надстоит" над психоэмоциональным", - подтвердил директор ФНИСЦ РАН.

Для сравнения в предкризисный 2012 год лишь 28% российских граждан были настроены на перемены. То есть доля населения, которая обращается к президенту и государству с запросом на перемены, увеличилась вдвое. Напротив, наблюдается снижение с 72% до 44% доли населения, которая выступает за сохранение стабильности.

"То, что российское общество пережило за все 25 лет российских трансформаций, начиная с начала 1990-х годов, те этапы, те волны, те пики кризисов, уход от них, входы в новые фазы кризиса, объясняют, почему нет этой прямолинейности в восприятии того, что происходит вокруг. Можно радоваться своим индивидуальным успехам, успехам своей семьи, можно воспринимать очень важные результаты в целом страны и общества… Но, тем не менее, это не отменяет того, что стоит за этим с точки зрения решения реальных повседневных проблем, с которыми человек не может не считаться", - прокомментировал Горшков.

В докладе приводятся оценки жителей страны, касающиеся изменений в различных сферах жизни общества. Так, по итогам опроса апреля 2018 г., россияне стали хуже оценивать уровень жизни населения (49%). Хуже смотрят на международное положение страны также 49% россиян. 47% жителей РФ считают, что за пять лет ухудшилось состояние отрасли здравоохранения, "оказавшейся в полном завале", а 41% россиян заметили ухудшение морального состояния общества. При этом подросла доля тех, кто считает, что состояние экономики России стало лучше - таких 26% против 34%, пожаловавшихся на ухудшения в этой сфере.

Как прокомментировал Накануне.RU руководитель Центра комплексных социальных исследований Института социологии ФНИСЦ РАН Владимир Петухов, корреляции между уровнем жизни населения и количеством удовлетворенных экономическим состоянием в стране как таковой нет, потому что прошло недостаточно времени для того, чтобы население ощутило провозглашаемый на высших уровнях выход российской экономики из кризиса.

"У нас три года ситуация в экономике, по оценке самого правительства, была кризисная. То, что они говорят, что происходит улучшение в экономике, - это показатель того, что люди соглашаются с тем, что кризис завершается, и страна выходит в какую-то иную фазу своего экономического развития. При этом улучшение ситуации в экономики в целом пока никак не транслируется на уровне их жизни. Тут нет автоматической корреляции, между этим - временной лаг. Да, экономика выходит из фазы кризиса, но снижение уровня жизни еще не успело измениться", - выразил мнение эксперт.

В свою очередь директор ФНИСЦ РАН рассказал, что доля населения, которая за начало посткризисного периода (с 2014 года до апреля 2018 года) реально повысила свой уровень жизни составляет 15-17%. Половина населения сохранила свой "статус-кво". А у около трети россиян материальная ситуация "пошла вниз" с точки зрения снижения реальных доходов. "На точке бедности, у рубежа и ниже показателя бедности, у нас сегодня находится примерно 25-26% населения. Это меньше, чем на пике кризисном… Снижение есть на 7-8%, тем не менее доля населения, которая остается на рубеже бедности, достаточно высокая", - отметил Горшков, напомнив, что в 2013 году доля бедных, по данным Росстата, составляла 11,3%.

Остроте проблемы социальной справедливости в обществе также уделено большое внимание в докладе. "До тех пор, пока общество не будет видеть реальные конкретные практические шаги, которые оборачиваются тем или иным позитивным результатом с точки зрения реализации принципа социальной справедливости в обществе, очень сложно рассчитывать на общественный настрой на личное, групповое участие в реализации масштабных перемен", - выразил мнение Горшков. Эксперты отмечают, что "прорывное развитие страны смогут обеспечить только широкие слои населения России", и это, по их мнению, необходимо учесть аппарату правительства, которое будет формировать новые программы по реализации майских указов президента.

Отдельно в исследовании зафиксирован уровень доверия общества к государственным и общественным институтам, данные приведены в динамике с 2014 года. Так, согласно опросу в апреле 2018 года, президенту РФ доверяют 69% россиян, 66% выражают доверие российской армии и 48% - Российской Академии наук. Примечательно, что РАН впервые обогнала в рейтинге такой традиционно демонстрирующий высокий уровень доверия граждан институт, как церковь. Таким образом "многолетняя триада "президент-армия-церковь" в этом году была нарушена. Рост поддержки Академии наук специалисты связывают с изменением вектора в сторону наукоемких проектов, технологических прорывов.

Выступая по мотивам доклада, генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов, заявил, что в настоящее время российское общество имеет совершенно иной запрос на перемены, отличный от периода 1990-х гг.

"Это совершенно другого рода запрос, совершенно другого рода перемены, ничего с революционным подъемом это не имеет. Даже среди молодежи, которая с дуру иногда ходит на митинги Навального. Запрос сейчас на перемены гораздо более обоснован и через жизнь пропущенный, чем у нас самих было в 1990-е годы. Мы сегодня ждем перемен со значительно меньшей долей романтики и неинформированности, чем тогда. Это внушает определенный оптимизм, что мы по дороге к переменам в очередной раз страну не обвалим", - подчеркнул Мамонтов.

К слову, Петухов с медиа деятелем не согласился, подчеркнув, что запрос на перемены сегодня самый высокий среди молодежи. "Положение нашей молодежи не так блестяще, как кажется на первый взгляд. Это сегодня одна из самых уязвимых социальных групп… Особенно в провинции есть реальные проблемы с социализацией, занятостью. К этому надо относиться серьезно. В Москве, может, какая-то часть молодежи выходит на митинги, чтобы повеселиться. Но это не относится к большей части молодежной аудитории", - заявил он.