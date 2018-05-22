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Госдума приняла в первом чтении законопроекты о цифровой экономике
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цифровая экономика, доллар, криптовалюта, биткоин, валюта, евро (2018) | Фото: пресс-служба СЕМЛОТ

Сегодня депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о цифровых финансовых активах и поправки в Гражданский кодекс, вводящие понятие "цифровое право", передает корреспондент Накануне.RU.

Законопроект о цифровых финансовых активах призван урегулировать отношения, возникающие при создании, выпуске, хранении и обращении цифровых финансовых активов, а также осуществлении прав и исполнении обязанностей по смарт-контрактам. Документ вводит понятия "цифровая транзакция", "цифровая запись", "реестр цифровых транзакций", "валидация цифровой записи", "майнинг", "криптовалюта", "токен", "смарт-контракт".

"Дав определения новым понятиям, мы в определенной степени обеспечим правовую защиту тех, кто использует эти инструменты, поскольку само понимание криптоинструментов как имущества уже дает возможность в определенной степени защищать свои имущественные права в юридических спорах", - отметил председатель Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Эти определения устанавливают, что и криптовалюта, и токен являются имуществом, определяя ключевые различия между криптовалютой и токеном на основе признака одного эмитента (токен) и множества эмитентов/ майнеров (криптовалюта), а также цели выпуска. При этом документом прямо устанавливается, что цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории Российской Федерации.

цифровая экономика, доллар, криптовалюта, биткоин, валюта, евро(2018)|Фото: пресс-служба СЕМЛОТ

Законопроект закрепляет правовые основы для деятельности по созданию криптовалюты или получения вознаграждения в виде криптовалюты (майнинг), а также деятельности по подтверждению действительности цифровых записей в распределенном реестре цифровых транзакций (валидация).

Также документ предусматривает возможность совершения сделок по обмену токенов на рубли или иностранную валюту. Условия совершения таких сделок Банк России определит по согласованию с Правительством РФ.

Законодательная инициатива устанавливает и правовые основы для проведения в России процедуры выпуска токенов, которая в настоящее время более известна как ICO (Initial Token Offering).

Депутат Дмитрий Сазонов отметил, что благодаря принятию законопроектов о "цифровых правах" становится прозрачной и понятной госпрограмма по развитию цифровой экономики.

"Дивиденды, которые получит наше общество от цифровой трансформации не вызывают сомнений. Цифровизация экономики, сконцентрированная на экономических и социальных аспектах, должна стать основной всех законодательных изменений", - сказал он.

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22.05.2018 18:18 Мск | Москва | Анна Смирнова
20:18 Екб


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Госдума приняла в первом чтении законопроекты о цифровой экономике
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