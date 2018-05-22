Госдума приняла в первом чтении законопроекты о цифровой экономике

Сегодня депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о цифровых финансовых активах и поправки в Гражданский кодекс, вводящие понятие "цифровое право", передает корреспондент Накануне.RU.

Законопроект о цифровых финансовых активах призван урегулировать отношения, возникающие при создании, выпуске, хранении и обращении цифровых финансовых активов, а также осуществлении прав и исполнении обязанностей по смарт-контрактам. Документ вводит понятия "цифровая транзакция", "цифровая запись", "реестр цифровых транзакций", "валидация цифровой записи", "майнинг", "криптовалюта", "токен", "смарт-контракт".

"Дав определения новым понятиям, мы в определенной степени обеспечим правовую защиту тех, кто использует эти инструменты, поскольку само понимание криптоинструментов как имущества уже дает возможность в определенной степени защищать свои имущественные права в юридических спорах", - отметил председатель Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Эти определения устанавливают, что и криптовалюта, и токен являются имуществом, определяя ключевые различия между криптовалютой и токеном на основе признака одного эмитента (токен) и множества эмитентов/ майнеров (криптовалюта), а также цели выпуска. При этом документом прямо устанавливается, что цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории Российской Федерации.

Законопроект закрепляет правовые основы для деятельности по созданию криптовалюты или получения вознаграждения в виде криптовалюты (майнинг), а также деятельности по подтверждению действительности цифровых записей в распределенном реестре цифровых транзакций (валидация).

Также документ предусматривает возможность совершения сделок по обмену токенов на рубли или иностранную валюту. Условия совершения таких сделок Банк России определит по согласованию с Правительством РФ.

Законодательная инициатива устанавливает и правовые основы для проведения в России процедуры выпуска токенов, которая в настоящее время более известна как ICO (Initial Token Offering).

Депутат Дмитрий Сазонов отметил, что благодаря принятию законопроектов о "цифровых правах" становится прозрачной и понятной госпрограмма по развитию цифровой экономики.

"Дивиденды, которые получит наше общество от цифровой трансформации не вызывают сомнений. Цифровизация экономики, сконцентрированная на экономических и социальных аспектах, должна стать основной всех законодательных изменений", - сказал он.