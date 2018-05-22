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Новости
22.05.2018 16:40 Мск (18:40 Екб)
общество | В России
76% бизнесменов оценивают текущее состояние российской экономики как катастрофическое
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коллаж, промпроизводство, экономика, спад, падение (2015) | Фото: Накануне.RU

Более трех четвертей бизнесменов (76%) оценивают текущее состояние российской экономики как проблемное или катастрофическое. Об этом свидетельствуют результаты недавнего опроса, передает корреспондент Накануне.RU.
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Так, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования среди руководящего состава организаций по теме развития бизнеса и возобновления экономического роста.

Согласно опросу, о хорошем состоянии экономики заявили только 4% респондентов (3% в 2017 году). Еще 17% оценили текущее положение как стабильное (16% в 2017 году). 66% оценивает состояние экономики, как проблемное/кризисное (68% годом ранее), 10% называют его катастрофичным (12% годом ранее).

При этом половина предпринимателей (53%) все же сохраняет позитивный настрой на будущее и ждет положительных изменений в развитии экономики в ближайшие 2-3 года. Около половины (45%) предполагают, что в ближайшие 3 года они будут активно развиваться. Доля тех, кто считает, что их деятельность будет свертываться или они будут вынуждены закрыться, составляет 23%.

коллаж, промпроизводство, экономика, спад, падение(2015)|Фото: Накануне.RU

Главными факторами, негативно влияющими за последние год-два на бизнес, по оценкам респондентов, являются цены на энергоресурсы (газ и электричество), уровень издержек производства, неопределенность экономической ситуации.

О неэффективности мер по возобновлению экономического роста, предпринимаемые Правительством РФ, говорят 69% (против 64% в 2017 г.). Положительно эти действия оценивает лишь четверть (25%) опрошенных (32% в 2017 году).

В качестве наиболее приоритетных мер возобновления экономического роста бизнес называет следующие: повышение уровня и качества жизни людей; налоговую реформу, стимулирующую экономический рост; ограничение тарифов на услуги инфраструктурных и сырьевых монополий и снижение тарифов.

Добавим, что эксперты не раз высказывали мнение о том, что в последние годы Россия так и не смогла создать долговременный мотор экономического роста и "слепо шла за рынком". Действенные механизмы, к примеру, предлагал совет Торгово-промышленный палаты России (ТПП), однако реальных изменений в экономикой стратегии страны пока не наблюдается.

Другие новости по темам: экономика, состояние, бизнесмены, опрос, ВЦИОМ
22.05.2018 16:40 Мск | информационная служба Накануне.RU
18:40 Екб


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76% бизнесменов оценивают текущее состояние российской экономики как катастрофическое
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