76% бизнесменов оценивают текущее состояние российской экономики как катастрофическое

Более трех четвертей бизнесменов (76%) оценивают текущее состояние российской экономики как проблемное или катастрофическое. Об этом свидетельствуют результаты недавнего опроса, передает корреспондент Накануне.RU.

Так, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования среди руководящего состава организаций по теме развития бизнеса и возобновления экономического роста.

Согласно опросу, о хорошем состоянии экономики заявили только 4% респондентов (3% в 2017 году). Еще 17% оценили текущее положение как стабильное (16% в 2017 году). 66% оценивает состояние экономики, как проблемное/кризисное (68% годом ранее), 10% называют его катастрофичным (12% годом ранее).

При этом половина предпринимателей (53%) все же сохраняет позитивный настрой на будущее и ждет положительных изменений в развитии экономики в ближайшие 2-3 года. Около половины (45%) предполагают, что в ближайшие 3 года они будут активно развиваться. Доля тех, кто считает, что их деятельность будет свертываться или они будут вынуждены закрыться, составляет 23%.

Главными факторами, негативно влияющими за последние год-два на бизнес, по оценкам респондентов, являются цены на энергоресурсы (газ и электричество), уровень издержек производства, неопределенность экономической ситуации.

О неэффективности мер по возобновлению экономического роста, предпринимаемые Правительством РФ, говорят 69% (против 64% в 2017 г.). Положительно эти действия оценивает лишь четверть (25%) опрошенных (32% в 2017 году).

В качестве наиболее приоритетных мер возобновления экономического роста бизнес называет следующие: повышение уровня и качества жизни людей; налоговую реформу, стимулирующую экономический рост; ограничение тарифов на услуги инфраструктурных и сырьевых монополий и снижение тарифов.

Добавим, что эксперты не раз высказывали мнение о том, что в последние годы Россия так и не смогла создать долговременный мотор экономического роста и "слепо шла за рынком". Действенные механизмы, к примеру, предлагал совет Торгово-промышленный палаты России (ТПП), однако реальных изменений в экономикой стратегии страны пока не наблюдается.