"ЕР" утвердила список участников праймериз в гордуму Екатеринбурга

Общее количество участников предварительного голосования на выборы в екатеринбургскую городскую думу от "Единой России" составило 194 человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии.

Помимо Екатеринбурга, процедура предварительного голосования организована еще в ряде муниципалитетов Свердловской области. В это число вошли участники из Качканарского, Белоярского, Горноуральского, Волчанского городских округов, Камышловского муниципального района, Ирбитского муниципального образования, МО город "Алапаевск", а также из ГО Верхняя Пышма и Кленовского сельского поселения Нижнесергенского района.

Отметим, что срок подачи заявлений на участие в предворительном голосовании завершился 20 мая.

Напомним, что праймериз назначены на 3 июня, принять участие в голосовании сможет любой гражданин. А выборы в городскую думу намечены на 9 сентября.