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"ЕР" утвердила список участников праймериз в гордуму Екатеринбурга
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Праймериз &quot;ЕР&quot;, &quot;Единая Россия&quot;, Екатеринбург (2017) | Фото: Накануне.RU

Общее количество участников предварительного голосования на выборы в екатеринбургскую городскую думу от "Единой России" составило 194 человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии.

Помимо Екатеринбурга, процедура предварительного голосования организована еще в ряде муниципалитетов Свердловской области. В это число вошли участники из Качканарского, Белоярского, Горноуральского, Волчанского городских округов, Камышловского муниципального района, Ирбитского муниципального образования, МО город "Алапаевск", а также из ГО Верхняя Пышма и Кленовского сельского поселения Нижнесергенского района.

Отметим, что срок подачи заявлений на участие в предворительном голосовании завершился 20 мая.

Напомним, что праймериз назначены на 3 июня, принять участие в голосовании сможет любой гражданин. А выборы в городскую думу намечены на 9 сентября.

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22.05.2018 16:25 Мск | Александра Рогалина
18:25 Екб


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"ЕР" утвердила список участников праймериз в гордуму Екатеринбурга
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