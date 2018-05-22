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"В пику Куйвашеву". Отставка Ройзмана может использоваться для влияния на губернатора
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Евгений Ройзман, &quot;История Сталинизма&quot;, УрФУ (2015) | Фото: Накануне.RU

Евгений Ройзман подал в отставку с поста главы города - председателя думы Екатеринбурга. Поводом для ухода политик назвал отказ депутатов на заседании думы проголосовать за повестку без пункта об отмене выборов главы.
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"Пока я жив, вопрос на голосование ставить не буду!" – заявил Ройзман и предложил сформировать повестку без пункта об изменении городского устава. Депутаты демонстративно отвергли предложение своего председателя, после чего Ройзман заявил, что не желает дальше участвовать в работе думы и подает в отставку. Затем мэр стремительно удалился из зала заседаний.

Политолог Алексей Швайгерт уверен, что отставка главы Екатеринбурга только выглядела спонтанной. На самом деле Ройзман давно понимал, что ситуация развивается таким образом, что ему придется принять подобное решение.

"В эмоциональную составляющую решения Ройзмана я не верю. У него было время все продумать, тем более, что понятно было, как будет эта история развиваться. Ему просто надо было сделать какую-то домашнюю заготовку и в какой-то момент ее реализовать. Зная Ройзмана как опытного и искушенного политика, который понимает, как работают медиа и общественное мнение, ожидаемо, что он сделал все исключительно грамотно", – считает Швайгерт.

Ройзман, по мнению политолога, понимал, что после того, как отменяющий выборы мэра проект поправок в устав Екатеринбурга был одобрен на общественных слушаниях и областными депутатами, от него как мэра требовалась только подпись под этим проектом. Однако идти на подобную сделку и подписывать документ Ройзман как раз не собирался, хотя бы потому, что ему было очевидно, ничего взамен мэрской должности ему ничего предложено не будет.

"Он ушел в ситуации, когда нельзя было не уйти, но при этом не "его ушли", а он самостоятельно подал в отставку. Убив при этом двух зайцев, расчистив дорогу для беспроблемного принятия поправок в устав Екатеринбурга", – говорит Швайгерт.

Политолог уверен, что так или иначе городские и областные чиновники будут благодарны Ройзману за то, что он создал им комфортный сценарий по отмене выборов в Екатеринбурге.

"Тестов (заместитель Ройзмана Виктор Тестов, – прим. Накануне.RU) как вице-спикер теперь просто подпишет поправки у устав. За это Ройзману будут более чем благодарны", – говорит политолог.

Депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских в своем фейсбуке делает предположение, что демарш Ройзмана - часть игры руководителя администрации области Владимира Тунгусова, которого в СМИ часто называют серым кардиналом региона и покровителем наркоборца. Так, принято считать, что именно благодаря поддержке Тунгусова (в том числе) Ройзман сумел выиграть выборы мэра в 2013 г.

"По моей информации, Владимиру Георгиевичу (Тунгусову, – прим. Накануне.RU) "показали на дверь" (и это правильно). Осенью, после переизбрания гордумы, он должен был покинуть резиденцию. Мавр сделал свое дело, мавр уходит. И пытаясь зацепиться за должность, Тунгусов "вытащил из рукава карту" с Ройзманом. Дальнейшее развитие событий – повод для политического торга. Договорятся – один расклад. Нет. Тогда Ройзман возглавит список одной из оппозиционных партий (допустим, "Яблока"). И пойдет в пику Евгению Куйвашеву, которого СМИ пророчат во главе кандидатов от "Единой России" , – пишет Альшевских.

Политолог Швайгерт не исключает, что после своей отставки Ройзман найдет место в местной политике именно в качестве инструмента влияния на федеральные и областные власти, а также на главу региона Евгения Куйвашева.

"На федеральном уровне Ройзмана не примут, не дадут ему там развиваться. А вот на локальном уровне какие-то движения, например, связанные с ЕГД или с влиянием на Куйвашева, зная их личные конфликты, политическую пикировку – он бы мог конвертировать в некий проект по давлению на областную команду", – считает политолог.

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22.05.2018 16:25 Мск | Иван Зуев
18:25 Екб


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